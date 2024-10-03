Fiat Egea, Kia Picanto, Seat Ibiza... Ekim ayında Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçlar hangileri?

Türkiye'de sıfır araba satın almak isteyen vatandaşlar yıl sonu kampanyalarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bu noktada indirimli fiyatları araştırırken Ekim ayı itibarıyla satılan en ucuz sıfır araç modelleri de belli oldu. Peki listede hangi araçlar var? Habere dair detaylara birlikte bakıyoruz.