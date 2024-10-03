Fiat Egea, Kia Picanto, Seat Ibiza... Ekim ayında Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araçlar hangileri?

Türkiye'de sıfır araba satın almak isteyen vatandaşlar yıl sonu kampanyalarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bu noktada indirimli fiyatları araştırırken Ekim ayı itibarıyla satılan en ucuz sıfır araç modelleri de belli oldu. Peki listede hangi araçlar var? Habere dair detaylara birlikte bakıyoruz.
2024 Ekim ayı sıfır araç fiyatları
* Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp: 989,900 TL
* Yeni Kia Picanto 1.0L 63 PS AMT: 1,010,000 TL
* Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel: 1,075,900 TL
* Renault Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1,090,000 TL