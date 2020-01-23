Hacı Murat'ı öyle bir hale getirdi ki! 200 bin liraya satmaya kıyamadı!

Namı diyar hacı Murat, bir döneme damgasını vurmuştu. Ülkemizde Murat 124'ün tutkunları hala var. Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde oto kaporta ustası babasının yanında çalışan 25 yaşındaki Samet Öztürkoğlu, 2 bin liraya satın aldığı hurda Tofaş Murat 124 marka otomobili 10 bin lira harcayarak orijinaline uygun yeniledi. 1197cc'lik motoru 65hp güç üretmekte ve aracı 170km/saat hıza çıkarabilmektedir. Murat adı Fiat markasının Türkiye'ye uyarlanmasıdır. Koç Holding ve Fiat bu isim değişikliğiyle, Türk tüketicisine yerli bir otomobil sunumunu vurgulamak için yapılmıştır. Fiat 124, Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında 1967'de birincilik ödülünü almıştır.

23.01.2020 07:44 - Son Güncelleme: 23.01.2020 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





