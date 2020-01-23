Hacı Murat'ı öyle bir hale getirdi ki! 200 bin liraya satmaya kıyamadı!
Namı diyar hacı Murat, bir döneme damgasını vurmuştu. Ülkemizde Murat 124'ün tutkunları hala var. Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde oto kaporta ustası babasının yanında çalışan 25 yaşındaki Samet Öztürkoğlu, 2 bin liraya satın aldığı hurda Tofaş Murat 124 marka otomobili 10 bin lira harcayarak orijinaline uygun yeniledi. 1197cc'lik motoru 65hp güç üretmekte ve aracı 170km/saat hıza çıkarabilmektedir. Murat adı Fiat markasının Türkiye'ye uyarlanmasıdır. Koç Holding ve Fiat bu isim değişikliğiyle, Türk tüketicisine yerli bir otomobil sunumunu vurgulamak için yapılmıştır. Fiat 124, Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında 1967'de birincilik ödülünü almıştır.
Hurda sayılabilecek ancak baştan sona tamamen orijinal parçaları bulunan 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi. Ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. Murat 124 ya da halk arasındaki yaygın ismiyle Hacı Murat, 1971 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında Fiat 124 şasesine oturtularak Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil. Murat 124 1971-1976 arasında 134 bin 867 adet üretilmiştir.
Öztürkoğlu, Aydın Öztürkoğlu'nun işerinde otomobili Türkiye'nin dört yanından topladığı orijinal parçalarla yeniden yaptı. Öztürkoğlu, 1 yılda tamamladığı otomoili iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar yeniledi. Samet Öztürkoğlu, 10 bin lira harcayarak yaptığı çocukluğunun otomobili Murat 124'ü kendisi kullanıyor. .
"Aldığımızda harabe durumdaydı. Sadece 4 ay kaportayla uğraştırk. Sonra mekanizesini düzene soktuk. Motoru yeniledik. Parçalarını internetten sipariş ederek bulduk. Orjinalliğini korumaya çalıştık. Orijinalliği haricinde başka bir parça yok. Toplamda 10 bin lirayı buldu. Gören bir daha bakıyor. Piyasada bunlardan çok az var."