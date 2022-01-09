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Haberler Ekonomi Zamlı emekli maaş farkları yattı mı? 2022 yılı 4A, 4B ve 4C SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşı kaç para oldu? En düşük zamlı maaş...

Zamlı emekli maaş farkları yattı mı? 2022 yılı 4A, 4B ve 4C SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşı kaç para oldu? En düşük zamlı maaş...

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yeni zam oranlarını açıklamıştı. Emekli maaş zam farkları memur emeklileri için 15 Ocak'ta hesaplara aktarılmaya başlayacak.

takvim.com.tr
09.01.2022 13:07 - Son Güncelleme: 09.01.2022 13:07
2022 yılı 4A, 4B ve 4C SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşı kaç para oldu? Zamlı emekli maaş farkları yattı mı? En düşük zamlı maaş...

2022 emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almak için sabırsızlanmaya başladı. 2022 Ocak ayından itibaren hesaplara aktarılacak zamlı oranların yanı sıra hangi emekli grubu için ne kadar maaş ödenecek merak ediliyor. 2022 emekli maaşı zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak soruları birçok kişi tarafından sorulmaya başladı. İşte en düşük SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar.

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2022 yılı 4A, 4B ve 4C SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşı kaç para oldu? Zamlı emekli maaş farkları yattı mı? En düşük zamlı maaş...

2022 yılının ilk 6 aylık dönemi için belirlenen yüzde 30,5'lik zam oranları tüm memur emeklileri için geçerli olurken, SSK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşlarında da yeni iyileştirmeler görülüyor.

2022 yılı 4A, 4B ve 4C SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşı kaç para oldu? Zamlı emekli maaş farkları yattı mı? En düşük zamlı maaş...

Özellikle memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme farkının yüzde 7,5'e çıkarılmasının ardından belirlenen yeni oran emekli ve memur maaşlarının ciddi oranda artmasını sağladı.

2022 yılı 4A, 4B ve 4C SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşı kaç para oldu? Zamlı emekli maaş farkları yattı mı? En düşük zamlı maaş...

Bağ Kur ve SSK emeklilerine uygulanan yüzde 25,47 oranında zamla beraber yen zamlı maaşların ise söz konusu emekli grubu için hesaplara yatırılacağı tarihler değişiklik göstermektedir.

2022 yılı 4A, 4B ve 4C SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşı kaç para oldu? Zamlı emekli maaş farkları yattı mı? En düşük zamlı maaş...

Henüz maaşlarını almadıkları için SSK ve Bağ Kur emeklileri için zam farkı henüz görülmedi. 2022 Ocak ayından itibaren tüm emekli gruplarının maaşlarının yatırılacağı günden itibaren zamlı maaşlar hesaplarda görülebilecek.

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