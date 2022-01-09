Zamlı emekli maaş farkları yattı mı? 2022 yılı 4A, 4B ve 4C SGK, Bağkur ve emekli sandığı maaşı kaç para oldu? En düşük zamlı maaş...

2022 emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almak için sabırsızlanmaya başladı. 2022 Ocak ayından itibaren hesaplara aktarılacak zamlı oranların yanı sıra hangi emekli grubu için ne kadar maaş ödenecek merak ediliyor. 2022 emekli maaşı zammı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak soruları birçok kişi tarafından sorulmaya başladı. İşte en düşük SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı zamlı maaşlar.