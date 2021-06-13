Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam yapılacak? Maaş zammı hesaplaması! Çifte ödeme...

Son dakika... Merkez Bankası tarafından açıklanan ankete göre enflasyonun gerçekleşmesi halinde memurlar ve emeklilere Temmuz ayında %7.67 oranında zam yapılacak. Temmuz 2021'de de emekli vatandaşların ücretlerine yapılacak olan zam oranı muhakkak olmaya başladı. Enflasyon sayıları açıklandıkça takribî 13 milyon emekli kişilerin Temmuz ayında yüzde kaç ücret zammnı alacakları da barizleşiyor. Emekliler temmuzda hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Mayıs ayında yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6.39 oldu.