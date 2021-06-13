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Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam yapılacak? Maaş zammı hesaplaması! Çifte ödeme...

Son dakika... Merkez Bankası tarafından açıklanan ankete göre enflasyonun reelleşmesi halinde memurlar ve emeklilere Temmuz ayında %7.67 oranında zam yapılacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kucağı Temmuz ayında gerçekleşecek zamlara ilişkin son gelişmelerde. Maaş artışında 2021'in ilk 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Zammın netleşebilmesi için ise Haziran ayı verisinin açıklanması bekleniyor. Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

13.06.2021 09:38 - Son Güncelleme: 13.06.2021 09:38
Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam yapılacak? Maaş zammı hesaplaması! Çifte ödeme...

Son dakika... Merkez Bankası tarafından açıklanan ankete göre enflasyonun gerçekleşmesi halinde memurlar ve emeklilere Temmuz ayında %7.67 oranında zam yapılacak. Temmuz 2021'de de emekli vatandaşların ücretlerine yapılacak olan zam oranı muhakkak olmaya başladı. Enflasyon sayıları açıklandıkça takribî 13 milyon emekli kişilerin Temmuz ayında yüzde kaç ücret zammnı alacakları da barizleşiyor. Emekliler temmuzda hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Mayıs ayında yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6.39 oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam yapılacak? Maaş zammı hesaplaması! Çifte ödeme...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan son anket sonuçlarına göre TÜFE'nin yüzde 1.21 gelmesi bekleniyor.

Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam yapılacak? Maaş zammı hesaplaması! Çifte ödeme...

İlgili tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olurken Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3'lük zamma ilave olarak yüzde 4.67 oranında enflasyon farkı alacak.

Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam yapılacak? Maaş zammı hesaplaması! Çifte ödeme...

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon sayıları emekli ücret zammı mevzusunda baz alınan tek bilgi oluyor.

Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam yapılacak? Maaş zammı hesaplaması! Çifte ödeme...

MEMUR VE EMEKLİYE YILDA 2 DEFA ZAM YAPILIYOR

Emekli maaşına ve memurlara ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de dün açıklandı.