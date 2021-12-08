Asgari ücret için son dakika açıklaması! Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Erdoğan'ın gündeminde asgari ücret de vardı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili Erdoğan'ın o açıklamaları...
08.12.2021 20:45
- Son Güncelleme: 08.12.2021 21:31
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirildi.