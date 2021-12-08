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Asgari ücret için son dakika açıklaması! Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Erdoğan'ın gündeminde asgari ücret de vardı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili Erdoğan'ın o açıklamaları...

08.12.2021 20:45 - Son Güncelleme: 08.12.2021 21:31
Asgari ücret için son dakika açıklaması! Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştirildi.

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Asgari ücret için son dakika açıklaması! Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu

Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret için son dakika açıklaması! Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türkiye geçtiğimiz 19 yılda toplamda 14 trilyon dolara yakın milli gelir üretmiş, bunun da dörtte birini yatırıma kullanmış bir ülke olarak hedeflerine ulaşabilecek imkana, kapasiteye sahiptir.

Asgari ücret için son dakika açıklaması! Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu

Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır. Bu süreçte ödediğimiz bedeller elde edeceğimiz kazançlar yanında çok küçük kalacaktır.

Asgari ücret için son dakika açıklaması! Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu

Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde aynı anlayışla hareket ediyoruz.

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