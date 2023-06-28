Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak! Uzman isim tüm ezberleri bozdu!
Son günlerde altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken araştırmacı yazar Haluk Özdil, son açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Özdil, hükümete yakın isimlerden birinin yakında halkla paylaşacağı 'yer altından bir madenin fışkıracağı' müjdesine ilişkin açıklamalarda bulundu ve altın için çarpıcı bir tahminde bulundu.
Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak Haluk Özdil, son açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. İlk kez açıklıyorum, Türkiye artık Arap sermayesini ülkeye çekmeye başladı. Hatta Independent gazetesi bile bu konuyu haberleştirdi. Yakın zamanda, büyük bir olasılıkla Araplardan yüklü miktarda nakit akışı gerçekleşeceği öngörülüyor. Şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkemize gelen para miktarı 8 milyar doları aştı. Ancak, Eylül ayında gerçekleşecek olan bu durum asıl bomba olacak. Asıl bomba, bize gelecek olan yer altı kaynaklarından doğan potansiyel olacak.
Türkiye en çok altın toplayan dördüncü ülke konumunda. Rusya-Ukrayna savaşından daha korkuncu şu an geliyor. Eğer ABD ile Çin savaşırsa 5. Madde devreye girecek ve Türkiye de savaşa girmek durumunda kalacak. Ben Eylül'e döneyim. Eylül'de yerden fışkıracak bir müjde gündeme gelecek" şeklinde konuştu.