Altın fiyatlarıyla ilgili tüm tahminleri unutun: Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak! Uzman isim tüm ezberleri bozdu!

Her dediği çıkmıştı! O tarihte ortalık fena karışacak Haluk Özdil, son açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. İlk kez açıklıyorum, Türkiye artık Arap sermayesini ülkeye çekmeye başladı. Hatta Independent gazetesi bile bu konuyu haberleştirdi. Yakın zamanda, büyük bir olasılıkla Araplardan yüklü miktarda nakit akışı gerçekleşeceği öngörülüyor. Şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkemize gelen para miktarı 8 milyar doları aştı. Ancak, Eylül ayında gerçekleşecek olan bu durum asıl bomba olacak. Asıl bomba, bize gelecek olan yer altı kaynaklarından doğan potansiyel olacak.