EYT'de 2002 sonrası için kademeli emeklilik! 5200 prim günü olanlara 53-55 yaşla erken emeklilik ikramiyesi verilecek

1 Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik yapılan son düzenlemeler, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 1999 yılı öncesi sigortalılık başlangıcı olan vatandaşlar için yaş şartının kaldırılması, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen bir adım oldu.

2 EYT Düzenlemesinin Detayları 3 Mart tarihinden itibaren yaklaşık 2 milyon EYT'li, emeklilik başvurusunu yaparak, bu hakka kavuştu. Toplamda 5 milyona yakın kişinin bu düzenlemeden faydalanması bekleniyor. EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenleri kapsıyor ve bu tarihten sonra işe başlayanlar için de kademeli yaş şartları getiriliyor.