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EYT'de 2002 sonrası için kademeli emeklilik! 5200 prim günü olanlara 53-55 yaşla erken emeklilik ikramiyesi verilecek

Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli değişikliklere gidiliyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamamlanmış yaklaşık 3 milyon vatandaş emeklilik hakkına erişirken, gelecek yıllarda bu rakamın 5 milyonu bulması bekleniyor. Ancak bu tarihten sonraki sigortalılar için kademeli bir yaş şartı getiriliyor ve kısmi emeklilik için de kademeli prim sistemi devreye girecek.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 11:10 Güncelleme 15 Aralık 2023, 11:10
EYT’de 2002 sonrası için kademeli emeklilik! 5200 prim günü olanlara 53-55 yaşla erken emeklilik ikramiyesi verilecek 1

Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik yapılan son düzenlemeler, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 1999 yılı öncesi sigortalılık başlangıcı olan vatandaşlar için yaş şartının kaldırılması, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen bir adım oldu.

EYT’de 2002 sonrası için kademeli emeklilik! 5200 prim günü olanlara 53-55 yaşla erken emeklilik ikramiyesi verilecek 2

EYT Düzenlemesinin Detayları

3 Mart tarihinden itibaren yaklaşık 2 milyon EYT'li, emeklilik başvurusunu yaparak, bu hakka kavuştu. Toplamda 5 milyona yakın kişinin bu düzenlemeden faydalanması bekleniyor. EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenleri kapsıyor ve bu tarihten sonra işe başlayanlar için de kademeli yaş şartları getiriliyor.

EYT’de 2002 sonrası için kademeli emeklilik! 5200 prim günü olanlara 53-55 yaşla erken emeklilik ikramiyesi verilecek 3

İşe Başlama Tarihine Göre Değişen Emeklilik Şartları

İşe başlama tarihine göre emeklilik şartları farklılık gösteriyor. Örneğin, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar için yaşlılık aylığı alabilmek adına belirli sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartları bulunuyor. 23 Mart 2002'den sonra bu şartları yerine getiremeyenler için ise farklı bir geçiş süreci öngörülüyor.

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