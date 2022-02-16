Çalışan ve emeklilere flaş 3600 ek gösterge açıklaması! Rakamlar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı! 5300, 6400, 7000...

Milyonların gözü o toplantıda! 3600 Ek Gösterge sürecinde kritik tarih 16 Şubat 2022! Ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına yönelik toplantı Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili, ''Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz.3600'ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu. Peki üzerinde çalışılan unvanlar hangileri? Kimler 3600 ek gösterge alacak? Detaylar bir bir açıklandı. İşte 3600 ek göstergede son dakika gelişmeler...