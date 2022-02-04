Araç alacaklar dikkat! Kredi ve taksit sayılarıyla ilgili BDDK’dan flaş düzenleme! Taşıt kredi faizleri düşecek mi?

"ORTA YOLU BULACAĞIZ"

Haliyle içerideki sanayinin teşviki de önemlidir burada. Aynı zamanda ithalatın da yerliye kayması önemlidir. Sayıyla birlikte orada miktar da var 120 bin, 300 bin, 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde güncelleme yaparak diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz.