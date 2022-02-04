Araç alacaklar dikkat! Kredi ve taksit sayılarıyla ilgili BDDK'dan flaş düzenleme! Taşıt kredi faizleri düşecek mi?
Araç alacakları ilgilendiren düzenleme hakkında BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den flaş açıklamalar geldi. Akben, kredi tutarlarının artacağını ifade ederek taksit sayıları hakkında da açıklama yaptı. Peki taşıt kredi faizleri düşecek mi? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil kredilerinde tutarın artırılacağına işaret ederek, taksit sayısının artırılması ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
'OTOMOBİL TARAFINDA GÜNCELLEME YAPACAĞIZ'
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben bir televizyon canlı yayınında yapığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Genelde biz her yıl başında birtakım güncellemeler yaparız. Geçenlerde temassız kartlarla ilgili 500'e çıkarttık. Pandemi ile birlikte hayatımıza girdi. Önce biraz çekinceli davranılıyordu. Sonra bakıldı ki bizim bankacılık sisteminin bu konuda güvenilir bir altyapısı var.
"GEÇEN HAFTA TOPLANTI YAPTIK"
Şu anda orayı güncelledik. Bunun yanında otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Sektör temsilcileriyle geçen hafta bir toplantı yaptık. Orada tabi bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de yerli araçlar tarafında kredi daha etkin olsun.
"ORTA YOLU BULACAĞIZ"
Haliyle içerideki sanayinin teşviki de önemlidir burada. Aynı zamanda ithalatın da yerliye kayması önemlidir. Sayıyla birlikte orada miktar da var 120 bin, 300 bin, 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde güncelleme yaparak diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz.
Yakın zamanda dediğim gibi sektörle görüşülüyor. Onların bir talebi oluyor bizim düşüncemiz oluyor. Bunun cari açığa etkisi ithalata katkısı ne olacak. Orta yolu bulacağız. Taksit sayısının artırılması tarafında şu an ne yapacağız bunu Merkez Banka'mızla Hazine Bakanlığı'mızla görüşüp orta yolu bulacağız."