Hyundai'den 2022 Mayıs ayına özel fırsatlar! 💸262 bin TL'ye sıfır araç mümkün... 🚘Düşük bütçesi olanlar için araba almak artık hayal değil!
Araba almak isteyen fakat bunu bütçesini çok zorlamadan yapmayı isteyenler düşük bütçeye uygun sıfır araç fiyatlarını araştırmaya başladı. Hyundai'den 2022 Mayıs ayına özel fırsatlar dikkat çekiyor ve 262 bin TL'ye sıfır araç alabilmek mümkün oluyor. Düşük bütçesi olanlar için araba almak artık hayal değil, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak olan Hyundai araç modellerinin fiyatlarını haberimizde derledik, karşılaştırma yaparak hem ihtiyacınıza hem de bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Otomobil markaların sık sık fiyatlarında ve kampanyalarında güncelleme yapıyor, düşük bütçesi olanlar için araba almak artık hayal değil. Birikimleri yetersiz olanlar sıfır yerine ikinci el araç modellerine yönelse de sıfır araçlarda uygun fiyat olan ve ihtiyacına uyan seçeneklere de göz atılıyor. Hyundai'den 2022 Mayıs ayına özel fırsatlar dikkat çekiyor ve gündemde yoğun ilgi görüyor. 262 bin TL'ye sıfır araç satın alabilmek mümkün. Hyundai i10, i20, Elentra gibi modellerin güncel fiyatları haberimizde yer alıyor.
Önerilen Metalik/Sedefli Renk Opsiyon Fiyatı 2.300 TL.
262.400 TL'den başlayan fiyatlar ve Şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası.
Kampanya 31.05.2022 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 262.400 TL'den başlayan fiyat, azami/maksimum kampanyalı satış fiyatıdır. Şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın Kredi Kampanyası, Garanti BBVA tarafınca tüm vade ve tutarlardaki 6 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %1,84'ten başlayan faiz oranları ile, Yapı Kredi tarafınca tüm vade ve tutarlardaki 3 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %1,85'ten başlayan faiz oranları ile, TEB Cetelem tarafınca değişen vade ve tutarlardaki 5 Ay ertelemeli kredi kullanımlarında %2,39'dan başlayan faiz oranları ile yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kullanımlarında sunulmaktadır.
Belirtilen ertelemeli kredi kampanyası faiz oranı, TEB Cetelem tarafında Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir. Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.