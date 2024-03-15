MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları! Öğretmen, polis, avukat, doktor...

1 2024'e yüzde 49.25 maaş zammı ile başlayan memurlar ve memur emeklileri şimdi gözünü Temmuz artışına çevirdi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

2 GÖZLER ENFLASYON FARKINDA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu da yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 2 aylık enflasyon yüzde 11.54 oldu. Enflasyon farkı için 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşması gerekirken, bunu da kalan 4 aylık verisi gösterecek.