MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları! Öğretmen, polis, avukat, doktor...

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkı merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi. Peki artış ne kadar olabilir? Buna göre kim, ne kadar alır? İşte detayları...
2024'e yüzde 49.25 maaş zammı ile başlayan memurlar ve memur emeklileri şimdi gözünü Temmuz artışına çevirdi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.
GÖZLER ENFLASYON FARKINDA
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu da yüzde 4.53 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 2 aylık enflasyon yüzde 11.54 oldu. Enflasyon farkı için 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşması gerekirken, bunu da kalan 4 aylık verisi gösterecek.
5 AYLIK VERİYE GÖRE FARK NE OLUR?
Ancak Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, fark için ipucunu verdi. Ankette Mart ayı enflasyon tahmini yüzde 3.43, Nisan ayı enflasyon tahmini yüzde 3.42, Mayıs ayı enflasyon tahmini yüzde 2.82 olarak yer aldı. Bu tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.67 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse 5 ayda memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.67 enflasyon farkı oluşacak.