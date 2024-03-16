Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK'lının artışı % 22.68'i aşacak

Milyonların Temmuz zammı için ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. 5 aylık TÜFE tahminleri zam oranının SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 22.68'i, memurlar ve emeklilerinde yüzde 17.34'ü aşacağını gösteriyor.
Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
İlk 6 aylık enflasyon verisinden şu ana kadar 2'si belli oldu. TÜİK verilerine göre, Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 11.54 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olması için geriye 4 enflasyon verisi kaldı. Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Mart için yüzde 3.43, Nisan ayı için yüzde 3.42, Mayıs için ise yüzde 2.82 olarak yer aldı.
HAZİRAN VERİSİ EKLENECEK
Bu tahminler gerçekleşirse, 2024'ün ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.67 çıkacak. Yani 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.67 zam oluşacak. 5 aylık orana Haziran enflasyonu ilave edilerek emeklilerin Temmuz zammı hesaplanacak. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 24 olarak gerçekleşirse zam oranı yüzde 24 olacak.