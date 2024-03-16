Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK'lının artışı % 22.68'i aşacak

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

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ANKETTEN NE ÇIKTI?

İlk 6 aylık enflasyon verisinden şu ana kadar 2'si belli oldu. TÜİK verilerine göre, Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 11.54 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olması için geriye 4 enflasyon verisi kaldı. Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Mart için yüzde 3.43, Nisan ayı için yüzde 3.42, Mayıs için ise yüzde 2.82 olarak yer aldı.