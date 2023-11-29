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Ek MTV'nin ikinci taksiti için son gün yarın! Ödemeler nereden ve nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Araç sahiplerini ilgilendiren ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV)'nin ikinci taksiti için son ödeme günü yarın. Peki ödemeler nereden yapılacak? MTV ödenmezse ne olur? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte detaylar

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 15:18 Güncelleme 29 Kasım 2023, 15:18
Ek MTV’nin ikinci taksiti için son gün yarın! Ödemeler nereden ve nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 1

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksiti için ödeme süresi yarın sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruda, ek MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresinin yarın sona ereceği hatırlatıldı.

Ek MTV’nin ikinci taksiti için son gün yarın! Ödemeler nereden ve nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.

Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

Ek MTV’nin ikinci taksiti için son gün yarın! Ödemeler nereden ve nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 3

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

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