Ek MTV'nin ikinci taksiti için son gün yarın! Ödemeler nereden ve nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Araç sahiplerini ilgilendiren ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV)'nin ikinci taksiti için son ödeme günü yarın. Peki ödemeler nereden yapılacak? MTV ödenmezse ne olur? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte detaylar
Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksiti için ödeme süresi yarın sona erecek.
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruda, ek MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresinin yarın sona ereceği hatırlatıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.
Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.