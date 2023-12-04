MEMURA ENFLASYON FARKI! Hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı

6.5 milyon memur ve memur emeklisinin yüzde 15'lik Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için önemli ipucu geldi. Enflasyon farkını ortaya koyacak 6 aylık verinin 5 aylık bölümü belli oldu. Peki memurların ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar artacak? İşte Ocak zammına ilişkin tüm detaylar...
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 zammına ilave edilecek enflasyon farkı büyük ölçüde şekillendi.
NE KADAR FARK ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 3.28 olarak açıkladı. 5 aylık TÜFE yüzde 33.66 olurken, bu dönemde yani Temmuz-Kasım döneminde memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu.
Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla beraber yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece tek veri kaldı. Bu veri 3 Ocak'ta belli olacak. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını böylece öğrenecek.