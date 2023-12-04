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MEMURA ENFLASYON FARKI! Hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı

6.5 milyon memur ve memur emeklisinin yüzde 15'lik Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için önemli ipucu geldi. Enflasyon farkını ortaya koyacak 6 aylık verinin 5 aylık bölümü belli oldu. Peki memurların ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar artacak? İşte Ocak zammına ilişkin tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 10:20 Güncelleme 04 Aralık 2023, 10:29
MEMURA ENFLASYON FARKI! Hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı 1

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 zammına ilave edilecek enflasyon farkı büyük ölçüde şekillendi.

MEMURA ENFLASYON FARKI! Hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı 2

NE KADAR FARK ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 3.28 olarak açıkladı. 5 aylık TÜFE yüzde 33.66 olurken, bu dönemde yani Temmuz-Kasım döneminde memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | VİDEO

MEMURA ENFLASYON FARKI! Hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı 3

Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla beraber yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece tek veri kaldı. Bu veri 3 Ocak'ta belli olacak. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını böylece öğrenecek.

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