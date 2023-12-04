MEMURA ENFLASYON FARKI! Hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur ve memur emeklisi maaşı

6.5 milyon memur ve memur emeklisinin yüzde 15'lik Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için önemli ipucu geldi. Enflasyon farkını ortaya koyacak 6 aylık verinin 5 aylık bölümü belli oldu. Peki memurların ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar artacak? İşte Ocak zammına ilişkin tüm detaylar...