Enflasyon rakamlarıyla birlikte sosyal destekler de artacak! 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım aylığı hepsi değişti

Yeni yılla birlikte sadece memurların, emeklilerin, asgari ücretlilerin değil, sosyal destek alanların da geliri artacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Ocak ayı memur maaş zammının 5 ayda ulaştığı oran yaşlıların, engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline geçen parayı nasıl değiştirecek? İşte detayları...
Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek sağlıyor. Bu desteklerden bazılarındaki artış memur maaş katsayısındaki değişimlere endekslenmiş durumda. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara yönelik pek çok desteğe yansıyor.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Ocak ayı memur zammını yüzde 15 olarak kararlaştırırken, 5 ayda oluşan enflasyon farkıyla bu oran yüzde 45'e ulaştı. Geriye enflasyon verisi kaldı. Peki şu ana kadar oluşan yüzde 45 artış sosyal desteklere nasıl yansıyacak? İşte detayları…
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik orana göre 3 bin 405 liraya çıkıyor.