Enflasyon rakamlarıyla birlikte sosyal destekler de artacak! 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım aylığı hepsi değişti

1 Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek sağlıyor. Bu desteklerden bazılarındaki artış memur maaş katsayısındaki değişimlere endekslenmiş durumda. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara yönelik pek çok desteğe yansıyor.

2 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Ocak ayı memur zammını yüzde 15 olarak kararlaştırırken, 5 ayda oluşan enflasyon farkıyla bu oran yüzde 45'e ulaştı. Geriye enflasyon verisi kaldı. Peki şu ana kadar oluşan yüzde 45 artış sosyal desteklere nasıl yansıyacak? İşte detayları…