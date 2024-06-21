Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! MEMURA ENFLASYON ‘FARK’I! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisi zam farkını netleştirecek son veriyi beklerken Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Anketi'nden Haziran ayı enflasyon rakamları hakkında yeni tahmin geldi. Tahminlere göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 çıktı. Peki memur ve memur emeklisinin Temmuz zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için son dönemece girildi. Önümüzdeki ay maaşları artacak milyonlar zam oranlarını merakla bekliyor. Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi, enflasyon verilerini yakından takip ediyor.
İlk 5 aylık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Şimdi Temmuz zammına eklenecek farkı görmek için Haziran enflasyonu bekleniyor.
Bu veri için yeni bir tahmin de geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi"nin (FKB-EGE) Haziran ayı bülteni yayımlandı. FKB Ekonomik Görünüm Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 oldu.