Memura 45’lik rekor zamla 22 bin TL zamlı maaş TABLOSU güncel! Torbadakilerin Temmuz kazancı NETLEŞTİ! Asker, Astsubay, polis, doktor, avukat, öğretmen...

Kamu işçilerine yapılan artışın benzeri memurlar ve memur emeklileri için de geliyor. Temmuz zamlı maaşlar cepleri inmeyi beklerken hesaplı tablo da gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın memura en az 22 bin lira maaş müjdesinin ardından detaylar da gelmeye devam ediyor. Peki Asker, Astsubat, Polis, hemşire, öğretmen ne kadar zam alacak? Memur maaşları tablosu çıktı mı? 10.000, 10.500, 11.000, 11. 500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL maaş alan memurlar...