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Haberler Ekonomi Mayıs 2023 KPSS'siz, sınavsız, memur, işçi alım ilanları! İŞKUR mührü bastı 11.800 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Mayıs 2023 KPSS'siz, sınavsız, memur, işçi alım ilanları! İŞKUR mührü bastı 11.800 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Mayıs ayı geldi ve İŞKUR'un iş ilanlarına göz atmaya devam etmek isteyebilirsiniz. İŞKUR, farklı sektörlerde istihdam sağlayan ve iş arayanlara fırsatlar sunan önemli bir kurumdur. Bu makalede, İŞKUR'un Mayıs ayındaki iş ilanlarına odaklanacak ve temizlik personeli, güvenlik görevlisi, aşçı, bekçi, memur gibi çeşitli pozisyonlardaki alımlardan bahsedeceğiz. Eğer siz de iş arıyorsanız veya yeni bir kariyer hedefliyorsanız, bu ilanları kaçırmamalısınız!

12.05.2023 09:05 - Son Güncelleme: 12.05.2023 09:05
Mayıs 2023 KPSS’siz, sınavsız, memur, işçi alım ilanları! İŞKUR mührü bastı 11.800 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

İŞKUR Mayıs ayı iş ilanlarını güncelledi. En az ilkokul mezunu alımlar yapılacak. Okullara, bankalara, bürolara, kamuya, özel sektöre binlerce kişi alınacak. KPSS puanı isteyen ilanlar da yer alıyor, KPSS'siz sınavsız kurası işe alımlar da yapılıyor . Bir yanda da o illerde TYP ile alımlar devam ediyor. Başvuru şartları belirlendi. En az 8.500 TL maaş verilecek. Mesleğe ve tecrübeye göre maaşlar 10 binin üzerine çıkabiliyor. İşte 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Van İŞKUR iş ilanları...

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Mayıs 2023 KPSS’siz, sınavsız, memur, işçi alım ilanları! İŞKUR mührü bastı 11.800 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

İŞKUR MAYIS AYI AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Mayıs 2023 KPSS’siz, sınavsız, memur, işçi alım ilanları! İŞKUR mührü bastı 11.800 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

İŞKUR'dan yeni ilan müjdesi geldi. En az 18 yaş ve üzerinde olanlar başvuru yapabilecek. Onlarca ilde hemen şimdi başvuru kabul ediliyor. Online İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Mayıs 2023 KPSS’siz, sınavsız, memur, işçi alım ilanları! İŞKUR mührü bastı 11.800 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

Başvuru şartlarına ilanların üzerine tıkladıktan sonra ulaşabilecek.

Mayıs 2023 KPSS’siz, sınavsız, memur, işçi alım ilanları! İŞKUR mührü bastı 11.800 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

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