Mayıs 2023 KPSS’siz, sınavsız, memur, işçi alım ilanları! İŞKUR mührü bastı 11.800 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...

İŞKUR Mayıs ayı iş ilanlarını güncelledi. En az ilkokul mezunu alımlar yapılacak. Okullara, bankalara, bürolara, kamuya, özel sektöre binlerce kişi alınacak. KPSS puanı isteyen ilanlar da yer alıyor, KPSS'siz sınavsız kurası işe alımlar da yapılıyor . Bir yanda da o illerde TYP ile alımlar devam ediyor. Başvuru şartları belirlendi. En az 8.500 TL maaş verilecek. Mesleğe ve tecrübeye göre maaşlar 10 binin üzerine çıkabiliyor. İşte 18-45 yaş arası İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Van İŞKUR iş ilanları...