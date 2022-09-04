Evladı okula giden ailelere para yardımı yapılıyor! İlkokul, ortaokul... E-devletten başvurular aktif edildi! 1.300 TL hesaplara yatmaya başladı!
Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar için başvurular alınmaya devam ediyor. Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri her yıl yapılıyor. Milyonlarca kişinin yararlandığı bu yardım ödemeleri için başvuru şartları açıklandı. 2022 yılında yeni eğitim öğretim ilk ders zili 12 Eylül Pazartesi günü çalacak. Öğrenciler ve velileri şimdilerde kırtasiye malzemeleri için nereden para desteği alabileceklerini araştırıyor. Peki kırtasiye yardımı ne kadar? Kimler kırtasiye yardımı alabilir? İşte başvuru şartları ve diğer detaylar!
MEB duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ders zili çalıyor. Okulların 12 Eylül'de açılacağının duyurulmasının ardından milyonlarca anne ve baba çocuklarının okul ihtiyaçları için sosyal yardım arayışına girdi. Bu noktada devlet tarafından her yıl yapılan eğitim öğretim yardımı gündeme geldi. Öğrencilerin kırtasiye malzemelerini alabilmeleri için devlet yardımda bulunuyor. Peki kırtasiye yardımı nedir, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi'' hakkında merak edilenler!
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
İhtiyaç sahibi aileler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.