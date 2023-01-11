Sözleşmeliye kadro müjdesi! AK Parti duyurdu: Meclis'e sunuluyor | İşte madde madde tüm detaylar
Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifinin yarın öğleden sonra Meclis'e sunulacağını açıkladı. Binlerce çalışanı yakından ilgilendiren düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın imzalamasıyla yasalaşarak yürürlüğe girecek. Peki kadroya kimler geçecek? Başvurular ne zaman başlayacak? Düzenleme kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
YASA TEKLİFİ YARIN TBMM'YE SUNULACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yasa teklifinin yarın öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını belirtti.
Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.
Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.
Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.
10 SORUDA SÖZLEŞMELİYE KADRO
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesiyle ilgili çalışmalar milyonlarca emekçinin yüzünü güldürdü. Peki düzenlemenin içeriğinde hangi detaylar bulunuyor. İşte 10 soruda sözleşmeliye kadro...
KİMLER KAPSAMDA BULUNUYOR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Bu kişilerin büyük bölümünü öğretmenler, sağlık çalışanları ve din görevlileri oluşturuyor.