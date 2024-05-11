Türkiye Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın yaptığı son açıklamalar, ülkenin ekonomik geleceği hakkında önemli ipuçları verdi. Başkan Karahan, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 75-76 seviyelerine ulaşacağını ve yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 38'e gerileyeceğini öngördüklerini belirtti. Bu tahminler, ekonomik dengelerin yeniden yapılandırılması ve enflasyonla mücadelede atılan adımların önemini vurguluyor. Ayrıca, emekli ve memur maaşlarına yönelik aramalar da bu ekonomik gelişmeler ışığında hız kazanmaya başladı. Enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesi, emekli ve memur maaşlarının güncellenmesi ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Hükümet ve ilgili kurumlar, enflasyon oranlarına endeksli bir şekilde maaş artışlarını planlamaktadır. Bu kapsamda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlara yapılacak zam miktarları da büyük bir merak konusu
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayındaki zam hesaplarını yapmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını merakla beklerken, Merkez Bankası'nın bu yıla ilişkin güncellenen enflasyon tahminleri bu artışlar için yeni ipuçlarını verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını söyledi. Karahan, yıllık enflasyonun baz etkisiyle Mayıs'ta zirveyi göreceğini, bu zirvenin yüzde 75-76 seviyesinde olacağını öngördüklerini belirterek, "Yılın geri kalanında enflasyon istikrarlı olarak gerileyecek" dedi.
5 AYDA NE OLACAK?
İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olmuştu. Eğer Mayıs'ta yıllık enflasyon yüzde 75 olarak gerçekleşirse, 5 aylık TÜFE yüzde 22.41 çıkacak. Yıllık enflasyonun Mayıs'ta yüzde 76'ya ulaşması ise 5 aylık TÜFE'nin yüzde 23.11 olabileceğini ortaya koyuyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu verilere göre 5 ayda yüzde 22.41-23.11 seviyelerinde artış oluşması bekleniyor.