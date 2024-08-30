MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Yeni ipucu geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne kadar olacak? Ocak ayında kimi, neler bekliyor?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak zammında. Enflasyona endeksli artış için yeni ipucu da geldi. Peki Ocak'ta kimi, neler bekliyor? İşte detayları...
2025 yılı yeni gelirlerle başlayacak. 20 milyonu aşkın memur ve emekli de maaşı artacak kişiler arasında yer alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 6 artış ve ikinci yarıdaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Zam oranı Ocak başında belli olacak ancak enflasyon tahminleri ipucu veriyor.
YENİ ANKET AÇIKLANDI
Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst sınırını yüzde 42 olarak belirlemişti.