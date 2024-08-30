MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Yeni ipucu geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne kadar olacak? Ocak ayında kimi, neler bekliyor?

2025 yılı yeni gelirlerle başlayacak. 20 milyonu aşkın memur ve emekli de maaşı artacak kişiler arasında yer alacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 6 artış ve ikinci yarıdaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Zam oranı Ocak başında belli olacak ancak enflasyon tahminleri ipucu veriyor.