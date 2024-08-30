Esnafa vergi kolaylığı! Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak! Detayları Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmeler enflasyon düzeltmesinden muaf tutulacak. Ayrıca yatırım sürecinde olan mükelleflere de kolaylık sağlayacak formüller üzerinde çalışılıyor.