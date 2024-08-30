Esnafa vergi kolaylığı! Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak! Detayları Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmeler enflasyon düzeltmesinden muaf tutulacak. Ayrıca yatırım sürecinde olan mükelleflere de kolaylık sağlayacak formüller üzerinde çalışılıyor.
Mali tablolarda enflasyon etkisini gidermek için yapılan enflasyon düzeltmesi kararı yumuşatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin geçici vergilendirme döneminde enflasyon düzeltmesinden muaf tutulması kararı aldı.
Uygulamayla yaklaşık 1.5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi, enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılmış olacak. Maliye, yatırım yapan işletmeler için de düzenleme hazırlıyor.
SABAH'ta yer alan haberin detayları şu şekilde; Yatırımlar hesabının enflasyon düzeltmesinden kaynaklı değerlenmesi nedeniyle oluşan kârlar özel bir fona alınarak vergilenmeyecek.