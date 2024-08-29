MEMURA 2025 HESABI |Yeni tahmin anketi geldi! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin bu yıl maaşı yüzde 78 arttı. 2025 Ocak zammı için ise yeni ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan yeni anket enflasyon farkının, dolayısıyla Ocak zammının ne olabileceğini ortaya koydu. Peki memurlar ve emekliler Ocak'ta ne kadar zam alabilecek? İşte meslek meslek yeni maaşlar...
Memurlar ve emekliler yeni yıla yeni maaşla başlayacak. 2025'in ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam yansıtılacak. Ayrıca 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. Böylece zam oranı daha da yükselecek. Enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor.
Son tahmin Reuters'tan geldi.
Reuters'ın dokuz ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ankette aylık tahminler yüzde 2.15 ile yüzde 3.1 arasında yer alırken, yıl sonu tahmin aralığı yüzde 40 ve yüzde 45 aralığında seyrediyor.
Bu tahmin gerçekleşir ve 2024 enflasyonu yüzde 42.95 çıkarsa, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri de buna göre yüzde 4.18 enflasyon farkı alabilecek. Yüzde 6'lık Ocak zammı da bu enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.43'e ulaşabilecek.