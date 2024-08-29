MEMURA 2025 HESABI |Yeni tahmin anketi geldi! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin bu yıl maaşı yüzde 78 arttı. 2025 Ocak zammı için ise yeni ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan yeni anket enflasyon farkının, dolayısıyla Ocak zammının ne olabileceğini ortaya koydu. Peki memurlar ve emekliler Ocak'ta ne kadar zam alabilecek? İşte meslek meslek yeni maaşlar...