MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ! Temmuz'da kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Ocak ayında zam oranları yüzde 30'a yükseltilen, ek göstergeleri yenilenen memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkı hesabında ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşıp aşmadığına bakılacak. En düşük memur maaşı yüzde 6'lık orana göre 12 bin 546 lira olurken, memur emeklilerinde de 8 bin 375 liraya ulaşacak. Enflasyon farkıyla bu tutarlar aşılabilecek. Ağustos'ta da toplu sözleşme heyecanı başlayacak. Peki, memurlar ve emekliler Temmuz'da ne kadar aylık alacak? İşte detayları...
2023 yılı memurlar ve emekliler için kazançla başladı. Ocak ayında zam oranları refah payıyla yükseltildi. Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisi şimdi hem Temmuz artışını hem de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranlarını merakla bekliyor.
YÜZDE 8 AŞILIRSA FARK VAR
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkının hesabında ilk 6 ayda yüzde 8'lik oranın aşılıp aşılmayacağına bakılacak. Memurların ve emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti.
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Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti. Yani memurların Temmuz'da yüzde 6 zamma ilave enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 21.52'yi (yüzde 8 + 13.52) değil, yüzde 8'i aşıp aşmadığına bakılacak.
AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş yüzde 6'lık toplu sözleşme artışıyla 11 bin 836 liradan 12 bin 546 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de 7 bin 901 liradan 8 bin 375 liraya ulaşacak. Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 6'lık orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 44 lira 91 kuruşa, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 229,85 kuruşa, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 114,93 liraya çıkacak.
İLK TÜFE YÜZDE 6.65
Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 8'i aşarsa ayrıca enflasyon farkı da yansıtılacak. Bu yılın ilk enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 6.65 olarak duyuruldu. Bu orana önümüzdeki 5 ayda çıkacak enflasyon verileri eklenecek, yüzde 8'lik oran aşılırsa Temmuz'da enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.