MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ! Temmuz’da kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

2023 yılı memurlar ve emekliler için kazançla başladı. Ocak ayında zam oranları refah payıyla yükseltildi. Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisi şimdi hem Temmuz artışını hem de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranlarını merakla bekliyor.