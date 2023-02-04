Emekliye 6.498 TL, Memura 12.623 TL kök maaş! İlk veri geldi: Fark %6'ya yükseldi! Memura Emekliye %57,68 EK ZAM!

Emekli ve memurun ocak zammı %30 olarak açıklandı. Bugün açıklanan Ocak enflasyon oranı ile Temmuz ayında yapılacak maaş zammı ile ilgili ilk ipucu geldi. Bu kapsamda maaş zammı için sadece 5 aylık veri kaldı. Durum böyleyken, "2023 emekli ve memur Temmuz ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları araştırılmaya başlandı. Ocak ayında enflasyon aylık %6,65, yıllık %57,68 oldu. Haberimizde Temmuz ayı maaşlarıyla ilgili ilk hesaplamayı yaptık. İşte detaylar ve maaş tablosu...