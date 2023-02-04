Emekliye 6.498 TL, Memura 12.623 TL kök maaş! İlk veri geldi: Fark %6'ya yükseldi! Memura Emekliye %57,68 EK ZAM!
Emekli ve memurlar 2023 yılına oldukça kazançlı başladı. Bugün açıklanan Ocak enflasyonunun ardından Temmuz ayı zamlı maaşlar araştırılmaya başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi şimdi hem Temmuz artışını hem de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranlarını merak edip ipuçlarını araştırıyor. Peki, Temmuz'da en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte hesaplamalar.
Emekli ve memurun ocak zammı %30 olarak açıklandı. Bugün açıklanan Ocak enflasyon oranı ile Temmuz ayında yapılacak maaş zammı ile ilgili ilk ipucu geldi. Bu kapsamda maaş zammı için sadece 5 aylık veri kaldı. Durum böyleyken, "2023 emekli ve memur Temmuz ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları araştırılmaya başlandı. Ocak ayında enflasyon aylık %6,65, yıllık %57,68 oldu. Haberimizde Temmuz ayı maaşlarıyla ilgili ilk hesaplamayı yaptık. İşte detaylar ve maaş tablosu...
2023 TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI!
Ocak 2023 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada, Ocak ayında enflasyon aylık %6,65, yıllık %57,68 oldu.
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı! Ocak ayında enflasyon kaç oldu?
Ocak ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için Temmuz ayı hesaplamaları da başladı.TÜİK tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon hesabına göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.
YENİDEN HESAPLAMA
2023 yılı memurlar ve emekliler için kazançla başladı. Ocak ayında zam oranları refah payıyla yükseltildi. Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisi şimdi hem Temmuz artışını hem de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranlarını merakla bekliyor.