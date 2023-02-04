EYT'de SON 4 GÜN! 1999 ö. + 5000x7000 prim+ 20-25 YIL EYT'de yakut değerinde! Staj sigortası, Prim farkı...

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EYT'lilerin beklediği yeni tarih artık 8 Şubat oldu. EYT düzenlemesini gündemin önüne alınarak haftaya salı günü Genel Kurul'da görüşüleceği aktarıldı. Geri sayım devam ederken, bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 kısmi emeklilik EYT'de var mı? İşte detaylar.
EYT'de son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşa Takılanlar için düzenlenen yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi. Düzenleme gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelecek. Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. SGK Başkan Vekili Kürşad Arat, "Bu yıl EYT ile 2.2 milyon kişi emekli olabilecek. Bu kişilerin maaşları ileri bir tarihte bağlansa bile 1 Mart'tan itibaren hesaplanarak yatırılacak" ifadelerine yer verdi. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de kısmi emeklilik şartları olacak mı? İşte son gelişmeler...
EYT yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi. Emeklilikte yaşı bekleyenler düzenlemesinin kapsamına girmek için vatandaşlardan rekor borçlanma talebi geldi. 100 bin kişiden 44 milyarlık borçlanma talebi gelirken Meclis süreci resmen başlamış oldu. Emeklilikte yaşa takılanların beklediği yeni tarih artık 8 Şubat.
5 MİLYON KİŞİNİN YARISI EYT'DEN YARARLANACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi.
Yaklaşık 5 milyon kişinin yüzde 50'ye yakın kısmının 2023'te EYT düzenlemesinden yararlanacağını belirten Elitaş, 4A kapsamında olanların 1 milyon 661 bin, 4B kapsamında olanlar 88 bin 626, 4C kapsamında olanların ise 496 bin 151 kişi olduğunu aktardı.