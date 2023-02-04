EYT'de SON 4 GÜN! 1999 ö. + 5000x7000 prim+ 20-25 YIL EYT'de yakut değerinde! Staj sigortası, Prim farkı...

EYT'de son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşa Takılanlar için düzenlenen yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi. Düzenleme gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelecek. Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. SGK Başkan Vekili Kürşad Arat, "Bu yıl EYT ile 2.2 milyon kişi emekli olabilecek. Bu kişilerin maaşları ileri bir tarihte bağlansa bile 1 Mart'tan itibaren hesaplanarak yatırılacak" ifadelerine yer verdi. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de kısmi emeklilik şartları olacak mı? İşte son gelişmeler...