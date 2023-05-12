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Haberler Ekonomi 1.2 milyona kadro mührü basılıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, sözleşmeli er için NİHAİ KADRO!

1.2 milyona kadro mührü basılıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, sözleşmeli er için NİHAİ KADRO!

Kamu işçilerinin maaşlarına yapılan zam sonrasında, gözler kadro çalışmalarına çevrilmiş durumda. Özellikle 90 bin taşeron işçi için yapılan çalışmalar hız kazanmış ve bu konuda Meclis'e büyük bir beklenti oluşmuştur. Ayrıca, Toplum Yararına Program (TYP) çalışanları, belediye şirketi çalışanları, ücretli öğretmenler ve uzman çavuşlar da kadro beklentisi içerisindedir.

takvim.com.tr
12.05.2023 09:30 - Son Güncelleme: 12.05.2023 09:30
1.2 milyona kadro mührü basılıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, sözleşmeli er için NİHAİ KADRO! Listeler açıklanıyor! Maaşlara %45 zam...

Geçici işçi ve sözleşmeli personelin ardından gözler taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine çevrildi. 90 bin taşeron işçi için yeni açıklamalar geldi. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerine yer verdi. Peki, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuşa kadro verilecek mi? İşte merak edilenler!

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1.2 milyona kadro mührü basılıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, sözleşmeli er için NİHAİ KADRO! Listeler açıklanıyor! Maaşlara %45 zam...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1.2 milyona kadro mührü basılıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, sözleşmeli er için NİHAİ KADRO! Listeler açıklanıyor! Maaşlara %45 zam...

"TAŞERON İLE İLGİLİ YENİ BİR DÜZENLEMEYİ HAZIRLADIK"

Taşeronların bütün detaylarını çalıştıklarını belirten Bilgin, "Asıl işte taşeron çalıştırılamaz. Direğe çıkan adam enerji yapıyor onun yerine taşeron olmaz, yerin altında taşeron olmaz.

1.2 milyona kadro mührü basılıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, sözleşmeli er için NİHAİ KADRO! Listeler açıklanıyor! Maaşlara %45 zam...

Bunu kesin bir kurala bağlayan yeni bir düzenlemeyi hazırladık dosyasız hazırdı ama deprem bize süre kaybettirdi meclisin çalışmamasından dolayı oraya son gün de geçici işçileri yetiştirebildik ve o sorunu çözdük" ifadesini kullandı.

1.2 milyona kadro mührü basılıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, sözleşmeli er için NİHAİ KADRO! Listeler açıklanıyor! Maaşlara %45 zam...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Ücretli öğretmenler ile ilgili MEB'in çalışması var mı merak ediliyor. Özellikle 4 yıllık, 5 yıllık ücretli öğretmenler kadro müjdesi haberinin geleceğini günü bekliyor.

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