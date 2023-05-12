1.2 milyona kadro mührü basılıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, sözleşmeli er için NİHAİ KADRO!
Kamu işçilerinin maaşlarına yapılan zam sonrasında, gözler kadro çalışmalarına çevrilmiş durumda. Özellikle 90 bin taşeron işçi için yapılan çalışmalar hız kazanmış ve bu konuda Meclis'e büyük bir beklenti oluşmuştur. Ayrıca, Toplum Yararına Program (TYP) çalışanları, belediye şirketi çalışanları, ücretli öğretmenler ve uzman çavuşlar da kadro beklentisi içerisindedir.
12.05.2023 09:30 - Son Güncelleme: 12.05.2023 09:30
Geçici işçi ve sözleşmeli personelin ardından gözler taşeron, TYP, belediye şirket işçilerine çevrildi. 90 bin taşeron işçi için yeni açıklamalar geldi. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerine yer verdi. Peki, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuşa kadro verilecek mi? İşte merak edilenler!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO VERİLECEK Mİ?
Ücretli öğretmenler ile ilgili MEB'in çalışması var mı merak ediliyor. Özellikle 4 yıllık, 5 yıllık ücretli öğretmenler kadro müjdesi haberinin geleceğini günü bekliyor.