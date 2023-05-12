7.000, 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alan emekliler... Sandıktakilere %107.5 zam çıktı! Memur Ssk, Bağkur, 4c'liye 3600 ek gösterge + kademeli ek zam!
Memurlara ve emeklilere yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. En düşük memur aylığının 22 bin TL'ye yükseleceğinin duyurulmasının ardından gözler kazanç tablosuna çevrildi. Memur maaşlarındaki artışlar otomatik olarak emekliliklerin de cebine yansıyacak. En düşük memur maaşının yükselmesiyle yüzde 107.5'lik bir artış ortaya çıkıyor. Temmuz'da zamlı aylıklar hesaplara yatacak. Memur Ssk, Bağkur, 4c'liye 3600 ek gösterge + kademeli ek zam! 6.000, 6.500, 7.000, 7.500, 8.000 TL maaş alan emekliler...
Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memurların kazançlarındaki artışlar netleşti. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Emeklilik Sandığı kapsamında olanlar için %107.5'lik bir zam görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı 15 bin liraya çıkaracak ve üzerine enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gerekli talimatları bakanımıza verdim." şeklinde açıklamalarda bulundu. Peki, bu zamdan kim ne kadar faydalanacak?
700 bin kamu işçisinin beklentileri karşılandı. Şimdi sırada memur ve emeklinin Temmuz zammı var. En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselteceklerini, artıştan memur emeklilerinin de yararlanacağını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu;
Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 7 bin 500 liranın üzerinde ücret alan emeklilere de ek iyileştirme için çalışma yapıldığını açıkladı.