7.000, 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alan emekliler... Sandıktakilere %107.5 zam çıktı! Memur Ssk, Bağkur, 4c'liye 3600 ek gösterge + kademeli ek zam!

Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memurların kazançlarındaki artışlar netleşti. Milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı. Emeklilik Sandığı kapsamında olanlar için %107.5'lik bir zam görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı 15 bin liraya çıkaracak ve üzerine enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gerekli talimatları bakanımıza verdim." şeklinde açıklamalarda bulundu. Peki, bu zamdan kim ne kadar faydalanacak?