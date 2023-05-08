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MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Gözler Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamada! İşte konuşulan 4 formül!

MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı da verilecek. Refah payı için gözler Başkan Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki memurlar ve emekliler için hangi formüller gündemde? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
08.05.2023 12:42 - Son Güncelleme: 08.05.2023 12:42
MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Gözler Başkan Erdoğan’dan gelecek açıklamada! İşte konuşulan 4 formül!

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı göründü. 2023 yılına 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge artışıyla başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.

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MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Gözler Başkan Erdoğan’dan gelecek açıklamada! İşte konuşulan 4 formül!

4 AYDA ARTIŞ YÜZDE 13.08 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı.

MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Gözler Başkan Erdoğan’dan gelecek açıklamada! İşte konuşulan 4 formül!

Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Gözler Başkan Erdoğan’dan gelecek açıklamada! İşte konuşulan 4 formül!

ANKETE GÖRE NE OLACAK?

Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de ipucu veriyor.

MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Gözler Başkan Erdoğan’dan gelecek açıklamada! İşte konuşulan 4 formül!

Anketteki Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 olan enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.12 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.88 olarak gerçekleşecek.

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