MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Gözler Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamada! İşte konuşulan 4 formül!
MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı da verilecek. Refah payı için gözler Başkan Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki memurlar ve emekliler için hangi formüller gündemde? İşte detayları...
08.05.2023 12:42 - Son Güncelleme: 08.05.2023 12:42
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı göründü. 2023 yılına 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge artışıyla başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.