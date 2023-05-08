MEMURA-EMEKLİYE REFAH PAYI! Gözler Başkan Erdoğan’dan gelecek açıklamada! İşte konuşulan 4 formül!

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı göründü. 2023 yılına 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge artışıyla başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.