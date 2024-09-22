İstifa eden kıdem tazminatını alabilir mi? 3600 prim günü olanlar dikkat!

Yasalara göre kıdem tazminatı için işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda istifa eden de tazminat alabiliyor. Belli bir primi dolduranların da tazminat hakları bulunuyor Yasalarımız çalışanlar için güvenceler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı.

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Yasalara göre bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Yani istifa eden tazminat alamıyor.

Fakat bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Yani bazı durumlarda kendi ayrılan da tazminat alabiliyor.



