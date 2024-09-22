İstifa eden kıdem tazminatını alabilir mi? 3600 prim günü olanlar dikkat!

Milyonlarca çalışanın en önemli güvencesi olan kıdem tazminatını alabilmek için işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda istifa eden de kıdem tazminatı alabiliyor. Tazminat alabilmek için ise son iş yerinde en az 1 yıllık çalışma şartı bulunuyor. Kıdem tazminatı hakkında merak edilenleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır gazetesindeki köşesinde yazdı. Peki kimler kıdem tazminatı alabilir? İstifa eden kıdem tazminatını nasıl alır? İşte detaylar
Yasalara göre kıdem tazminatı için işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda istifa eden de tazminat alabiliyor. Belli bir primi dolduranların da tazminat hakları bulunuyor Yasalarımız çalışanlar için güvenceler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı.
Tazminat alabilmek için son işyerinde en az 1 yıllık çalışma şartı aranıyor. Ancak işten çıkış şekliniz önemli.
Yasalara göre bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Yani istifa eden tazminat alamıyor.
Fakat bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Yani bazı durumlarda kendi ayrılan da tazminat alabiliyor.