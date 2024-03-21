Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkı merakla beklenirken, ipuçları geliyor. Peki artış ne kadar olabilir? Buna göre kim, ne kadar alır? İşte detayları...
Bu yıla yüzde 49.25 maaş zammı ile başlayan memurları ve memur emeklilerini Temmuz'da da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı bekliyor. Fark merak edilirken, bunun için enflasyon verileri yakından takip ediliyor.
Enflasyon farkı için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 11.54 olarak gerçekleşti. Geriye 4 veri kaldı. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla fark kesinleşecek. Çıkan rakam yüzde 10'luk zamma eklenecek, Temmuz artışı belli olacak.
2 FARKLI ORAN VAR
Enflasyon farkına ilişkin ipucu da var. Bu ipucu ilk 5 aylık TÜFE tahminlerinden geliyor. İki ayrı oran göze çarpıyor. Merkez Bankası, enflasyon raporunu açıklarken Mayıs'ta yıllık enflasyonun yüzde 73'le zirve yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Buradan hesaplama yapıldığında ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 21.01 olacağı görülüyor.