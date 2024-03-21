Memura-emekliye farklı zam: Temmuz zammında hangi formüller var? Ne kadar enflasyon farkı bekleniyor?

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon farkı merakla beklenirken, ipuçları geliyor. Peki artış ne kadar olabilir? Buna göre kim, ne kadar alır? İşte detayları...