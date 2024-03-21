Çalışanlara çifte bayram: Ya tatil ya çift yevmiye! Özel sektörde 9 gün izin formülü...

Kamu çalışanları için bayram tatili 9 güne çıkarılırken, özel sektördekilere de 1.5 günlük idari veya yıllık izinle bu imkan var. Bayramda çalışanları ise ek ödeme bekliyor.
Ramazan Bayramı yaklaşırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde geldi. Bayram tatili 9 güne uzatıldı. Bu yıl arife günü 9 Nisan, Ramazan Bayramı da 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu tatil süreci 1.5 gün idari izinle 9 güne uzatıldı.
Tabii bu kamu çalışanları için. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa olacak. Ancak kimi şirketler personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatabilecek. Tabii bayramda çalışacak pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. İşte detayları...
BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor.