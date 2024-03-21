Çalışanlara çifte bayram: Ya tatil ya çift yevmiye! Özel sektörde 9 gün izin formülü...

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Tabii bu kamu çalışanları için. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa olacak. Ancak kimi şirketler personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatabilecek. Tabii bayramda çalışacak pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. İşte detayları...