Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs'ta tamam
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesini Mayıs'ta Meclis'e sunmayı planladıklarını anlattı, sözleşmelilere de iyi haber verdi: Çalışmamız tamamlanmak üzere. Sosyal taraflarla ele alıp çözüme kavuşturacağız...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergede çalışmamız son aşamaya geldi.Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz Mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.
SÖZLEŞMELİYE ÇÖZÜM
Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen '4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi'ne katılan Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel ile ilgili çalışmayı da tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.
'İyileştirmeler yapılsın'
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın da toplantıda "Beklentimiz, enflasyonun durdurulması ve geriletilmesi, eşelmobil sistemi gibi ek tedbirlerle alım gücünün korunması, alım gücünü artıracak maaş iyileştirmelerinin yapılması, başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesidir" dedi.