RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs'ta tamam

Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs'ta tamam

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesini Mayıs'ta Meclis'e sunmayı planladıklarını anlattı, sözleşmelilere de iyi haber verdi: Çalışmamız tamamlanmak üzere. Sosyal taraflarla ele alıp çözüme kavuşturacağız...

05.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 05.04.2022 06:59
Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs’ta tamam

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 2 düzenlemede sona yaklaşıldı.

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Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs’ta tamam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergede çalışmamız son aşamaya geldi.Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz Mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.

Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs’ta tamam

SÖZLEŞMELİYE ÇÖZÜM
Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen '4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi'ne katılan Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel ile ilgili çalışmayı da tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs’ta tamam

Bilgin, şöyle konuştu: "Kamuda sözleşmeli personelin durumunu isteğe bağlı olarak düzenlemek, bunu da belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istiyoruz. Bu konudaki çalışmamızı da tamamlamak üzereyiz, bunu sosyal taraflarla ele alıp bir çözüme kavuşturacağız."

Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs’ta tamam

'FARKI ELE ALACAĞIZ'
Bakan Bilgin, kamu çalışanlarına ve emeklilere Ocak ayında enflasyon farkının yanı sıra yüzde 3 civarında sosyal denge farkı verdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs’ta tamam

"Önümüzde Temmuz enflasyonu var. Unutmayalım ki Temmuz'da enflasyon farkını kamu çalışanlarımıza, emeklilerimize yapacağımız düzenlemeyle yeniden ele alacağız."

Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs’ta tamam

'İyileştirmeler yapılsın'
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın da toplantıda "Beklentimiz, enflasyonun durdurulması ve geriletilmesi, eşelmobil sistemi gibi ek tedbirlerle alım gücünün korunması, alım gücünü artıracak maaş iyileştirmelerinin yapılması, başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesidir" dedi.

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