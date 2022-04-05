Bakan Bilgin milyonların beklediği haberi verdi! 3600 ek gösterge Mayıs’ta tamam

SÖZLEŞMELİYE ÇÖZÜM

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen '4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi'ne katılan Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel ile ilgili çalışmayı da tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.