Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor?

1 SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı sunuluyor. Bu süre birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün olurken, çoğul doğumlarda 30 gün artıyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

2 ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ

Bu imkandan yararlanan anneye işveren yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.