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Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor?

Doğum izni sonrası isteyen anneler yarı zamanlı çalışabiliyor. İşveren yarım maaş öderken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin parasını brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Asgari ücretli annenin eline ayda 18 bin 426 lira para geçiyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:01
Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor? 1

SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı sunuluyor. Bu süre birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün olurken, çoğul doğumlarda 30 gün artıyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor? 2

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ
Bu imkandan yararlanan anneye işveren yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.

Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor? 3

İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

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