MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 13.13'lük orana göre 11 bin 848 liradan 13 bin 403 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 8 bin 939 liraya ulaşacak. Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 13.13'lük orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 115 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 245,31 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 122,66 liraya çıkacak.