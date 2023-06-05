MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı şekillenirken, gözler en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirmeye çevrildi. Peki kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, enflasyon verileriyle ipucu geliyor. Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek. Bu şekilde ortaya çıkacak zam oranına ayrıca bir refah payı da eklenecek. En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek bir iyileştirme yapılacak.
5 AYLIK TÜFE NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.13'e ulaştı. Geriye tek veri kaldı. Buna göre zam oranı artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.
AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 13.13'lük orana göre 11 bin 848 liradan 13 bin 403 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 8 bin 939 liraya ulaşacak. Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 13.13'lük orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 115 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 245,31 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 122,66 liraya çıkacak.
YÜZDE 85'E VARAN ARTIŞ
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti. Temmuz'da bir refah payı eklenecek. Temmuz zammına eklenecek refah payı ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, yukarıya doğru artış farklılaşacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak.
Halen aile yardımı dahil 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık yüzde 85.68 artışla 22 bin lira olurken, aynı oran en düşük memur emeklisi aylığına yansıtılırsa aylık ödeme 7 bin 901 lira 66 kuruştan 14 bin 672 lira seviyesine çıkacak. Memur emeklilerinde de zam oranı farklılaşacak. Zammın bir bölümünün seyyanen, bir bölümünün de yüzdelik olarak yansıtılması bekleniyor.