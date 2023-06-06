16 milyon kişiye kallavi artış geliyor! SSK Bağ-Kur emeklisine yepyeni zam müjdesi! 5 aylık enflasyon farkı+refah payı+seyyanen zamla maaşlara en az...
SSK Bağ-Kur emeklisini sevinçten düğün bayram ettirecek zam müjdesi geldi. Bilindiği üzere seçim öncesi milyonlarca emekliye müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Bugün Mayıs ayı enflasyon oranları sonunda açıklandı. Böylece emekli maaşlarını belirleme yolunda bir veri daha netlik kazanmış oldu. Emekliler temmuz ayında refah payı, enflasyon farkı ve seyyanen zam olmak üzere 3'lü gelir sağlamış olacak. Enflasyon oranı Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0.04, yıllık bazda ise yüzde 39.59 olarak gerçekleşti.
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Mayıs ayı enflasyon oranları belli oldu. TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Bu doğrultuda emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için 5 veri tamamlandı ve artık geriye bir tek gelecek ay açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranları kaldı. Bu kapsamda milyonlarca emekli son rakamlarla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Son veriler emekli maaşları için yapılan zam hesaplamalarını da ortaya çıkardı.
Geriye tek veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, ayrıca ek iyileştirmeler de yapılacak. Artışlardan emekli olan EYT'liler de yararlanacak.
Milyonlarca emeklinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere, ayrıca ek iyileştirmeler de gündemde.