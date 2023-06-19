İstanbul Arnavutköy başvuru sonuçları açıklandı mı? Yenişehir evleri THY Emlak Konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ ASİL- YEDEK! Genç, emekli, engelli...
İstanbul'da ev sahibi olmayanların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla başlatılan Arnavutköy THY Emlak Konut projesi büyük ilgi gördü. Ancak, henüz kura tarihi açıklanmadığı için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merakla bekliyor. İşte Arnavutköy THY Emlak Konut kura ve başvuru süreci hakkında detaylar.
Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlatıldı. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. " demişti. Peki İstanbul Yenişehir evleri kura ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ödeme planı ve İSİM LİSTESİ ASİL- YEDEK! Genç, emekli, engelli, gazi...
ARNAVUTKÖY THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ASİL- YEDEK!
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlatıldı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular tamamlandı.
Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.
YÜZDE 20 PEŞİNAT, 120 AY VADE VE UYGUN ÖDEME KOŞULLARI İLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI SUNUYOR
İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.