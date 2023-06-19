İstanbul Arnavutköy başvuru sonuçları açıklandı mı? Yenişehir evleri THY Emlak Konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ ASİL- YEDEK! Genç, emekli, engelli...

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlatıldı. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. " demişti. Peki İstanbul Yenişehir evleri kura ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ödeme planı ve İSİM LİSTESİ ASİL- YEDEK! Genç, emekli, engelli, gazi...