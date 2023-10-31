MEMURA EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. 15 ekonomistle yapılan beklenti anketindeki TÜFE tahmini yüzde 15 zamma eklenecek enflasyon farkını gösterdi. Peki zam oranı ne kadar olacak? Kime, nasıl yansıyacak? İşte detayları...
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak ayında memurları ve memur emeklilerini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda yüzde 15 zam ve enflasyon farkı bekliyor. Enflasyon farkı 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verisi takip ediliyor.
3 AYDA YÜZDE 35'İ AŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine 3 ayda yüzde 18.03 enflasyon farkı oluştu.
Yüzde 15'lik zam oranı da 3 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 35.73'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu oranlar merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi.