MEMURA EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. 15 ekonomistle yapılan beklenti anketindeki TÜFE tahmini yüzde 15 zamma eklenecek enflasyon farkını gösterdi. Peki zam oranı ne kadar olacak? Kime, nasıl yansıyacak? İşte detayları...