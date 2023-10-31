ENFLASYON TAHMİNİ GELDİ MAAŞLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki TÜFE tahmini, enflasyon zammı için ipucu verdi. Peki kim ne kadar alacak? İşte detaylar...