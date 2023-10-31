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ENFLASYON TAHMİNİ GELDİ MAAŞLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki TÜFE tahmini, enflasyon zammı için ipucu verdi. Peki kim ne kadar alacak? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 16:28 Güncelleme 31 Ekim 2023, 16:28
ENFLASYON TAHMİNİ GELDİ MAAŞLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar olacak? 1

Yılın sonuna yaklaşılırken, milyonların gözü Ocak zamlarına çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek.

ENFLASYON TAHMİNİ GELDİ MAAŞLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar olacak? 2

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE
Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON TAHMİNİ GELDİ MAAŞLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar olacak? 3

Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Cuma günü de Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece sadece 2 aylık veri beklenecek. Kesin zam oranı ise 3 Ocak'ta belli olacak.

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