MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 4 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı TÜFE farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 veri kaldı. Peki kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, enflasyon verileriyle ipucu geliyor. Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek. Bu şekilde ortaya çıkacak zam oranına bir refah payı da eklenecek.
4 AYLIK TÜFE NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Buna göre zam oranı artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.
REFAH PAYI DA VAR
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti. Temmuz'da da benzer bir düzenleme yapılması gündemde. Refah payının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor.