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MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 4 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı TÜFE farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 veri kaldı. Peki kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.05.2023 10:36 - Son Güncelleme: 03.05.2023 11:09
MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, enflasyon verileriyle ipucu geliyor. Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek. Bu şekilde ortaya çıkacak zam oranına bir refah payı da eklenecek.

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MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

4 AYLIK TÜFE NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Buna göre zam oranı artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 13.08'lik orana göre 11 bin 836 liradan 13 bin 384 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 8 bin 935 liraya ulaşacak.

MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 13.08'lik orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 114 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 245,20 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 122,60 liraya çıkacak.

MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

REFAH PAYI DA VAR

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti. Temmuz'da da benzer bir düzenleme yapılması gündemde. Refah payının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor.

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