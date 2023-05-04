2023 MEMUR ZAM ORANI | %15,22 zamlı memur maaşları! 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...

4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla zamlı yeni maaşlar merak ediliyor. Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti. Nisan verisinin ortaya çıkmasının ardından en sık aratılanlar arasında memur zammı yer alıyor. Son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çeken verilerin ardından geriye sadece 2 veri kaldı. 6 aylık enflasyon farkı sonrası Temmuz 2023 memur maaşları net bir şekilde ortaya çıkacak. 4 aylık veri ve gündemde yer alan refah payı artışına göre yeni memur maaşlarını sizler için derledik. İşte hemşire, polis, öğretmen ve birçok meslek grubunun yeni maaşları...