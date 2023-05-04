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Haberler Ekonomi 2023 MEMUR ZAM ORANI | %15,22 zamlı memur maaşları! 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...

2023 MEMUR ZAM ORANI | %15,22 zamlı memur maaşları! 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...

Memur zam oranı, 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla vatandaşlar tarafından merak edildi. 4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22 olarak kesinleşti. Temmuz 2023 zamlı memur ve emekli maaşları için geriye sadece 2 veri kaldı. İşte 4 aylık veri sonrası meslek meslek zamlı memur maaş tablosu....

takvim.com.tr
04.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 04.05.2023 09:40
2023 MEMUR ZAM ORANI | %15,22 zamlı memur maaşları! 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...

4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla zamlı yeni maaşlar merak ediliyor. Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti. Nisan verisinin ortaya çıkmasının ardından en sık aratılanlar arasında memur zammı yer alıyor. Son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çeken verilerin ardından geriye sadece 2 veri kaldı. 6 aylık enflasyon farkı sonrası Temmuz 2023 memur maaşları net bir şekilde ortaya çıkacak. 4 aylık veri ve gündemde yer alan refah payı artışına göre yeni memur maaşlarını sizler için derledik. İşte hemşire, polis, öğretmen ve birçok meslek grubunun yeni maaşları...

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2023 MEMUR ZAM ORANI | %15,22 zamlı memur maaşları! 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22

2023 MEMUR ZAM ORANI | %15,22 zamlı memur maaşları! 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

2023 MEMUR ZAM ORANI | %15,22 zamlı memur maaşları! 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...

4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08

4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08

NOT: Açıklanan verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Buna göre zam oranı artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

2023 MEMUR ZAM ORANI | %15,22 zamlı memur maaşları! 4 aylık enflasyon farkı + refah payı! 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı...

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİ. MEZ.) 1/4

MEVCUT MAAŞ: 20.724,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 23.434,70

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