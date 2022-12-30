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Memura-emekliye en az %30 zam! Sıra refah payı müjdesinde: "Asgari ücret kadar artış olsun" teklifi

Kadro, asgari ücret ve EYT'den sonra sıra memura-emekliye refah payı müjdesine geldi. Ocak zammının % 30'u aşması beklenirken, 'Asgari ücret kadar artış olsun' teklifi de var. Peki, Zam maaşlara nasıl yansıyakaca? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Takvim, memur ve emeklilerin merak ettiği konuları sizler için detaylandırdı...

Çığıl Ön Yener
Takvim
30.12.2022 07:01 - Son Güncelleme: 30.12.2022 07:01
Memura-emekliye en az %30 zam! Sıra refah payı müjdesinde: Asgari ücret kadar artış olsun teklifi

Sözleşmeliye kadro, asgari ücret, EYT müjdelerinin ardından sonra sıra memurlara ve emeklilere geldi.

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Memura-emekliye en az %30 zam! Sıra refah payı müjdesinde: Asgari ücret kadar artış olsun teklifi

Ocak ayı zam oranları 3 Ocak'ta belli olurken, hemen ardından da ek iyileştirme sağlayacak refah payı da duyurulacak.

Memura-emekliye en az %30 zam! Sıra refah payı müjdesinde: Asgari ücret kadar artış olsun teklifi

Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına refah payı eklenmesi bekleniyor.

Memura-emekliye en az %30 zam! Sıra refah payı müjdesinde: Asgari ücret kadar artış olsun teklifi

MAAŞLARA NASIL YANSIR?
Enflasyon tahminleri memurların ve emeklilerin Ocak zammının yüzde 15-21 aralığında çıkabileceğini gösterirken, refah payı ile artışın yüzde 30'u aşacağı, yüzde 40'ı bile bulabileceği konuşuluyor.

Memura-emekliye en az %30 zam! Sıra refah payı müjdesinde: Asgari ücret kadar artış olsun teklifi

Hatta Türkiye Emekliler Derneği, asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın emeklilere de yansıtılmasını istiyor.

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