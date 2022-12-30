Memura-emekliye en az %30 zam! Sıra refah payı müjdesinde: "Asgari ücret kadar artış olsun" teklifi
Kadro, asgari ücret ve EYT'den sonra sıra memura-emekliye refah payı müjdesine geldi. Ocak zammının % 30'u aşması beklenirken, 'Asgari ücret kadar artış olsun' teklifi de var. Peki, Zam maaşlara nasıl yansıyakaca? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Takvim, memur ve emeklilerin merak ettiği konuları sizler için detaylandırdı...
30.12.2022 07:01 - Son Güncelleme: 30.12.2022 07:01
Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına refah payı eklenmesi bekleniyor.
MAAŞLARA NASIL YANSIR?
Enflasyon tahminleri memurların ve emeklilerin Ocak zammının yüzde 15-21 aralığında çıkabileceğini gösterirken, refah payı ile artışın yüzde 30'u aşacağı, yüzde 40'ı bile bulabileceği konuşuluyor.
Hatta Türkiye Emekliler Derneği, asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın emeklilere de yansıtılmasını istiyor.