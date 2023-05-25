Memura emekliye %85'lik zam kesinleşti! SSK, Bağkur'a 10 bin 200 TL, 4C, Emekli Sandığı'na 14 bin 616 TL maaş müjdesi! 6 aylık TÜFE enflasyon farkı + Seyyanen artış + Refah Payı...
Emeklileri heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın maaşlara ve bayram ikramiyesine zam sinyali vermesi milyonlarca kişiyi sevindirdi. Yeni Meclis'e taşınacak olan iyileştirmenin ayrıntıları büyük bir merakla beklenirken, farklı formüller de tartışılıyor. Öte yandan Temmuz'da memurlar gibi %6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memur emeklilerine de ek iyileştirmeler sunulacak. İşte emeklileri ve memurları bekleyen artışlar ve zamlı güncel maaş tablosu haberimizde!
25.05.2023 17:58 - Son Güncelleme: 25.05.2023 18:01
Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri, memurlar ve emeklilere ek iyileştirmeler yapılması olacak. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve emeklilere refah payı ve kademeli ek zam müjdesi vermesi büyük bir heyecan yarattı. Emekliler, Haziran ve Temmuz aylarında peşpeşe zam bekliyor ve gündemdeki çeşitli formüller tartışılıyor. İşte masadaki formüller ve zam hesaplaması...
Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ile kademeli ek zam müjdesi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün de "En düşük emekli maaşını 7 bin 500, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" demesi heyecan yarattı.