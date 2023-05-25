Memura emekliye %85'lik zam kesinleşti! SSK, Bağkur'a 10 bin 200 TL, 4C, Emekli Sandığı'na 14 bin 616 TL maaş müjdesi! 6 aylık TÜFE enflasyon farkı + Seyyanen artış + Refah Payı...

Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri, memurlar ve emeklilere ek iyileştirmeler yapılması olacak. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara ve emeklilere refah payı ve kademeli ek zam müjdesi vermesi büyük bir heyecan yarattı. Emekliler, Haziran ve Temmuz aylarında peşpeşe zam bekliyor ve gündemdeki çeşitli formüller tartışılıyor. İşte masadaki formüller ve zam hesaplaması...