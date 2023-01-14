Memura, emekliye %5 EK ZAM + %57 ARTIŞ! Meclis'ten geçti! SSK, Bağkur, EYT'liye 6 bin 500 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ!
Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koymaya hazırlanıyor. Zam oranını yüzde 30'a, en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselten yasa Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımkandı. Şimdi sıra zamlı maaşların ödenmesine geldi. Maaşların yatacağı tarihler netleşti. Peki, ek zam gelecek mi? Emekli memur maaşları kaç TL oldu 2023? İşte merak edilenler.
Memur ve emekli zammı Meclis'ten geçti. Başkan Erdoğan ilk aşamada %25 olarak açıkladığı maaş zammını %5 ek artış ekleyerek 30'a yükseltti. Zam oranı mevzuatına göre, refah payı düzenlemesiyle maaş artışı yüzde 30'a çıkarılmış oldu. Taban emekli aylığı ise yüzde 57 zamla 5.500 TL'ye yükseltildi. Ek iyileştirmenin yolunu açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki emekli, memur yeni maaş ne kadar oldu? Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Memura, emekliye ek zam gelecek mi? İşte detaylar...
Ocak, tüm memurlar ve emekliler için zam ayı oldu. Zam oranı mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a çıkartıldı.
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte memura ve emekliye zam takvimi | VİDEO
Taban emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57'yi aşan artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ek iyileştirmelerin yolunu açan düzenleme Meclis'ten geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sıra zamların ödenmesine geldi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi. Hafta başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, dün de Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı.
Başkan Erdoğan tarafından onaylanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında ek iyileştirmeler Ocak ayı ödeme döneminden başlatıldığı için bu ayki maaşlara yansıtılacak.