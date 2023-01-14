Memura, emekliye %5 EK ZAM + %57 ARTIŞ! Meclis'ten geçti! SSK, Bağkur, EYT'liye 6 bin 500 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ!

Ocak, tüm memurlar ve emekliler için zam ayı oldu. Zam oranı mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a çıkartıldı.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte memura ve emekliye zam takvimi | VİDEO