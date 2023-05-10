Memura Emekliye %45 EK ZAM hesabı! 4C Emekli Sandığı'na çıplak 11.062 TL maaş! Temmuz 2023 brüt net hesaplama...

Memur-Sen'in her şartta ve koşulda kamu görevlilerinin mağduriyet, beklenti, endişe ve kayıplarını tazmin ve tanzim etme hususunda sorumluluk üstlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Toplu sözleşme düzeninde ve döneminde gerekli paradigmal değişimin şart olduğunu önemle vurguluyoruz. Sendikal mücadelemizin kazanımı olan enflasyon farkının, geleceğe yönelik oluşabilecek kayıpların sigortası olduğunu belirtiyor, geçmiş kayıpların telafisi için enflasyon tazminatının tercih değil şart olduğunu her süreçte fiili ve fikri düzlemde gündeme getiriyoruz. Bu noktada, sayın Cumhurbaşkanımızın 'Memurlarımız müsterih olsun. Onların hakkını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.' ifadesi, 1 Mayıs'ta ifade ettiğimiz konunun ve sorunun görüldüğünün işaretidir."