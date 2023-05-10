Memura Emekliye %45 EK ZAM hesabı! 4C Emekli Sandığı'na çıplak 11.062 TL maaş! Temmuz 2023 brüt net hesaplama...
Temmuz ayı yaklaşırken, kamu işçilerinin maaşlarının 15 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte diğer işçilerin maaş hesaplamaları da gündeme gelmeye başladı. Özellikle memur maaşlarına yapılacak zam oranı %45 gibi önemli bir konu haline geldi. Memur maaşları, her yıl belirli dönemlerde gözden geçirilir ve artışlar gerçekleştirilir. Temmuz ayında yapılacak olan zam, emekli memur maaşları üzerinde de etkili olacaktır. Yapılacak olan zam oranı, memurların maaşlarının belirlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Emekli memur maaşlarının belirlenmesindeki temel faktörlerden biri de enflasyon oranıdır. Temmuz ayında yapılacak olan zam, enflasyon oranına paralel olarak belirlenecektir.
Kamu işçisi maaş zammı %45 olarak belirlendi. Ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri de temmuz ayında refah payı alacaklar. Bu kesimin de zam oranlarının kamu işçilerine yapılacak orana yaklaşması bekleniyor. Peki, temmuzda memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni maaş hesabı!
MEMUR-SEN'DEN SEYYANEN ZAM TALEBİ
Memur-Sen, memurlarla işçiler arasındaki gelir makasının yılbaşı itibarıyla açıldığını bildirerek zaman kaybedilmeden ve temmuz beklenmeden seyyanen zam yapılmasını talep etti.
Memur-Sen Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü değerlendirildi.
Memur-Sen'in her şartta ve koşulda kamu görevlilerinin mağduriyet, beklenti, endişe ve kayıplarını tazmin ve tanzim etme hususunda sorumluluk üstlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Toplu sözleşme düzeninde ve döneminde gerekli paradigmal değişimin şart olduğunu önemle vurguluyoruz. Sendikal mücadelemizin kazanımı olan enflasyon farkının, geleceğe yönelik oluşabilecek kayıpların sigortası olduğunu belirtiyor, geçmiş kayıpların telafisi için enflasyon tazminatının tercih değil şart olduğunu her süreçte fiili ve fikri düzlemde gündeme getiriyoruz. Bu noktada, sayın Cumhurbaşkanımızın 'Memurlarımız müsterih olsun. Onların hakkını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.' ifadesi, 1 Mayıs'ta ifade ettiğimiz konunun ve sorunun görüldüğünün işaretidir."
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Memurlar ile işçiler arasında makas yılbaşı itibarıyla açılmış, kurumlarda çalışma barışı bozulmuş, bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmekte olup, mevcut durumunun sürdürülemez olduğu bilinmelidir. Memur-Sen olarak çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır."
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANINI AÇIKLADI
Kamu işçisi zam oranı için beklenen gün geldi. Toplu İş Sözleşmesi'nin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalandı. Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.