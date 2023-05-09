İŞÇİ TAMAM SIRA ASGARİ ÜCRETLİ, MEMUR VE EMEKLİDE! 700 bin işçiye yüzde 45 zam! SSK ve Bağ-Kur'luya kademeli artış
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 700 bini aşkın kamu işçisine zam müjdesi verdi, asgari ücretliye, memura ve emekliye kadar çalışmaların devamının getirileceğini söyledi. Peki kimleri, neler bekliyor? İşte detayları...
700 binden fazla kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi maratonu tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyecanla beklenen zam oranlarını duyurdu. Başkan Erdoğan, refah payı dahil ücretlere ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapılırken, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya yükseltildiğinin müjdesini verdi.
Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile 6 arasında prim uygulaması bu sözleşmeyle başlatılacak. Gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Sosyal yardım ödemesi, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz" diye konuştu. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına kadar çalışmaların devamını getireceklerini belirten Erdoğan, "Temmuz'da enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var" ifadesini kullandı.
ZAM FARKI ÖDENECEK
Bugün imzalanan 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakların belirlendiği toplu iş sözleşmesi; kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.
ASGARİ ÜCRET SİNYALİ
Kamu işçilerinin artışının ardından gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlara da çevrildi. Asgari ücret konusunda dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yaptı.