İŞÇİ TAMAM SIRA ASGARİ ÜCRETLİ, MEMUR VE EMEKLİDE! 700 bin işçiye yüzde 45 zam! SSK ve Bağ-Kur’luya kademeli artış

Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile 6 arasında prim uygulaması bu sözleşmeyle başlatılacak. Gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Sosyal yardım ödemesi, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz" diye konuştu. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına kadar çalışmaların devamını getireceklerini belirten Erdoğan, "Temmuz'da enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var" ifadesini kullandı.