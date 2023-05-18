%56.46 ek artış + SSK, Bağkur'luya 9.310 TL, 4C Emekli Sandığı'na 14.671 TL maaş netleşiyor! Memura emekliye 2 değil 3'ü 1 arada zam! Seyyanen + Refah payı+ 6 aylık enflasyon farkı...
Temmuz ayında memur ve emeklilerin zammı ek iyileştirmelerle birlikte katlanacak. Kamu işçileri için yapılan %45'lik zam referans olurken, maaşa ya da göreve göre farklı artışlar söz konusu olacak. Memur emeklilerine %45 zam yapılırsa en düşük maaş 14.671 TL'ye yükselecek. En düşük öğretmen maaşı ise 11.833 liradan 17.158 TL'ye yükselecek. Polis maaşı ise 17.158 TL'yte ulaşacak. Emekliler için ise kademeli zam formülü uygulanması bekleniyor. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam, enflasyon farkı ve refah payı yansıtılacak. Emekliye ise kademeli zam formülü gündemde. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini geldi. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
EMEKLİLERİN Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirmeler de bekleniyor.
İŞTE AYLIK TAHMİNLER
Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 2.41, Haziran için yüzde 2.49 olarak yer aldı.