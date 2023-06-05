Memura emekliye 3'ü 1 arada zam kesinleşti! 15.26 ek artışla EYT, SSK, Bağkur'a 17.400 TL, Emekli Sandığı'na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...
Temmuz zammı için geri sayım sürerken, SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik kademeli zam hazırlığı başladı. Emekli memurların merakla beklediği Temmuz maaşları ile ilgili yeni hesaplamalar yapılıyor. Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon oranları dikkate alınarak emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları kaç TL olacak? 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? İşte güncel tablo...
Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere, ayrıca ek iyileştirmeler de gündemde. Artışlar merakla beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle önemli bir ipucu geldi.
İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 0.04 geldi. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Geriye sadece bir veri kaldı. Bu verinin de 3 Temmuz'da açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak.
Taban aylığı geçenlere maaşa göre farklılaşan kademeli ek zam yapılacak. En yüksek oranın taban aylığın hemen üstündeki maaşlara uygulanması bekleniyor. Bu kademeli zam refah payıyla birlikte yansıtılabileceği gibi, ayrı olarak seyyanen de yapılabilecek. Refah payı ile birlikte emeklilere yüzde 30-35'e varan zam bekleniyor. Kamu işçilerinde olduğu gibi yüzde 45 artış beklentileri de bulunuyor.