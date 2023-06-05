Memura emekliye 3'ü 1 arada zam kesinleşti! 15.26 ek artışla EYT, SSK, Bağkur'a 17.400 TL, Emekli Sandığı'na 14 bin 672 yeni maaş! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı + 5.000 TL seyyanen artış...

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 0.04 geldi. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Geriye sadece bir veri kaldı. Bu verinin de 3 Temmuz'da açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak.