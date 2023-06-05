EYT'de staj ve çıraklık için nihai tablo netleşti! 1999-2000 ö. başlangıcı geriye çekecek! 2 istisna belirlendi: 6 ay, 1 yıllık süreler kapsama alınacak!

EYT düzenlemesi sonrası yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Özellikle çıraklık yapanlar için hazırlıklar merak konusu oldu. Çıraklığını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış olanlar için borçlanma formülü üzerinde duruluyor. İşte tüm detaylar haberimizde...