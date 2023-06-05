EYT'de staj ve çıraklık için nihai tablo netleşti! 1999-2000 ö. başlangıcı geriye çekecek! 2 istisna belirlendi: 6 ay, 1 yıllık süreler kapsama alınacak!
EYT (Erken Emeklilik Hakkı) kapsamında milyonlarca kişiye emeklilik yolu açılırken, gözler çıraklık yapanlara çevrildi. Hükümet yetkilileri, çıraklık sigortası konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili olumlu sinyaller verdi. Eğer beklenen gerçekleşirse, çıraklık sigortası girişi olan kişiler, belirli dönemler için borçlanma yaparak, bu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek ve işe başlangıç tarihi olarak kabul edebilecekler. Bu sayede, çıraklık yapan kişilerin işe başlama tarihleri geriye doğru çekilmiş olacak. Peki, EYT'de çıraklık sigortası başlangıç olarak sayılacak mı? İşte tüm detaylar.
05.06.2023 09:08 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:08
EYT düzenlemesi sonrası yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Özellikle çıraklık yapanlar için hazırlıklar merak konusu oldu. Çıraklığını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış olanlar için borçlanma formülü üzerinde duruluyor. İşte tüm detaylar haberimizde...
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara EYT kapsamında emeklilik yolu açılırken, çıraklık yapanlara yönelik hazırlık da merakla bekleniyor. İşte haberin detayları...
EYT yasası 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere emeklilik yolunu açtı.